Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Uzay Devlet Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gelişi Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Devlet Uzay arasında işbirliği anlaşması Anlaşmanın imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa...
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ve Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gelişi Türkiye
Uzay Ajansı ile Ukrayna Devlet Uzay arasında işbirliği anlaşması
Anlaşmanın imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısı öncesi Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Uzay Devlet Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
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