Son Dakika Haberleri: Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Uzay Devlet Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı
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Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Uzay Devlet Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gelişi Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Devlet Uzay arasında işbirliği anlaşması Anlaşmanın imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gelişi
Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Devlet Uzay arasında işbirliği anlaşması
Anlaşmanın imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısı öncesi Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Uzay Devlet Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:13 Kaynak: AA
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