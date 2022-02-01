TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN GÖKYÜZÜNDEKİ "YEŞİL IŞIK" İLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

İSTANBUL'un da aralarında bulunduğu bir çok kentte gece saatlerinde görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan meteor heyecana neden oldu.

Türkiye Uzay Ajansı, meteorla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur" denildi.

Açıklamada meteorların yansıttığı rengin bilimsel açıklaması da yapılırken, "Birçok meteorun rengine, onlarca metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil, sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur" bilgisi verildi.

Bu arada İstanbul semalarında dün gece görülen meteor araç kameralarına yansıdı. Görüntüler vatandaşlarca sosyal medyada paylaşıldı