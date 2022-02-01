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Türkiye Uzay Ajansı'ndan gökyüzündeki "yeşil ışık" ile ilgili açıklama - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı'ndan gökyüzündeki "yeşil ışık" ile ilgili açıklama

01.02.2022 13:53
Türkiye Uzay Ajansı'ndan gökyüzündeki "yeşil ışık" ile ilgili açıklama

İSTANBUL'un da aralarında bulunduğu bir çok kentte gece saatlerinde görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan meteor heyecana neden oldu.

İSTANBUL'un da aralarında bulunduğu bir çok kentte gece saatlerinde görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan meteor heyecana neden oldu.

Türkiye Uzay Ajansı, meteorla ilgili açıklama yaptı

Açıklamada, "Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur" denildi.Açıklamada meteorların yansıttığı rengin bilimsel açıklaması da yapılırken, "Birçok meteorun rengine, onlarca metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil, sarı) ile havadaki atoklar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur" bilgisi verildi. Bu arada İstanbul semalarında dün gece görülen meteor araç kameralarına yansıdı. Görüntüler vatandaşlarca sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan gökyüzündeki yeşil ışık ile ilgili açıklama
Türkiye Uzay Ajansı'ndan gökyüzündeki yeşil ışık ile ilgili açıklama
Türkiye Uzay Ajansı'ndan gökyüzündeki yeşil ışık ile ilgili açıklama
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İstanbul, Türkiye, Meteor, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye Uzay Ajansı'ndan gökyüzündeki 'yeşil ışık' ile ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Uzay Ajansı'ndan gökyüzündeki "yeşil ışık" ile ilgili açıklama - Son Dakika
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