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Türkiye Uzay Ajansı'ndan "yeşil ışık saçan meteor" açıklaması - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı'ndan "yeşil ışık saçan meteor" açıklaması

01.02.2022 16:07
Türkiye Uzay Ajansı'ndan "yeşil ışık saçan meteor" açıklaması

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülenmesi hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülenmesi hakkında açıklama yaptı.

TUA'dan yapılan açıklamada, "Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum, demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur. Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Birçok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur. Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi ışık yayar: sodyum (Na) atomları turuncu-sarı bir ışık verir, demir (Fe) atomları sarı bir ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize kalsiyum (Ca+) atomları, atmosferik nitrojen (N2) ve oksijen atomları (O) ve molekülleri kırmızı bir ışık verirken mor bir renk tonunda görülebilirler."

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'yeşil ışık saçan meteor' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Uzay Ajansı'ndan "yeşil ışık saçan meteor" açıklaması - Son Dakika
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