Türkiye Uzay Ajansı'nın logosunda dikkat çeken detay - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı'nın logosunda dikkat çeken detay

10.02.2021 00:06
Türkiye Uzay Ajansı'nın logosunda dikkat çeken detay, System.String[]

Türkiye'nin merakla beklediği "Milli Uzay Programı" kamuoyuyla paylaşıldı. Programda, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) logosunun tanıtımı gerçekleştirildi. TUA'nın logosunun hikayesine ilişkin önemli detaylar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "Milli Uzay Programı" tanıtım toplantısında, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) logosu da ilk kez tanıtıldı.

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ BAŞARISINA İMZA ATACAK LOGONUN HİKAYESİ

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da logonun hikayesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"TUA logosu, bilinmeze, evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu'nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içindeki 'yıldız' imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak."

Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay
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Türkiye Uzay Ajansı'nın logosunda dikkat çeken detay

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Uzay Ajansı'nın logosunda dikkat çeken detay - Son Dakika Ekonomi


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