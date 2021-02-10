Türkiye Uzay Ajansı'nın logosunda dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "Milli Uzay Programı" tanıtım toplantısında, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) logosu da ilk kez tanıtıldı.
TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da logonun hikayesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"TUA logosu, bilinmeze, evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu'nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içindeki 'yıldız' imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak."Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" uzaya ilk uydu gönderen Rusya'da geniş yankı buldu Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birincil hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi
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