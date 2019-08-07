Son Dakika Haberleri: Türkiye Uzay Ajansının 'yıldız' kadrosu belli oldu
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Türkiye Uzay Ajansının 'yıldız' kadrosu belli oldu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 Aralık 2018'de yayımlanan kararnameyle kurulan ve Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansının A takımı belirlendi.

Türkiye Uzay Ajansının 'yıldız' kadrosu belli oldu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 Aralık 2018'de yayımlanan kararnameyle kurulan ve Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansının A takımı belirlendi.
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Aralık, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:44 
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