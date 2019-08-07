Türkiye Uzay Ajansının 'yıldız' kadrosu belli oldu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 Aralık 2018'de yayımlanan kararnameyle kurulan ve Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansının A takımı belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 Aralık
2018'de yayımlanan kararnameyle kurulan ve Türkiye
'nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansının A takımı belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:44
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