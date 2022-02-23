'5'inci Uzay Günleri Artemis' Türksat Desteğiyle Gebze'de düzenleniyor - Son Dakika

TÜRKSAT'ın ana iletişim desteğiyle Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen '5'inci Uzay Günleri- Artemis', 24-25 Şubat 2022 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenleniyor.

Türk uzay ve roket sektörün önde gelen isimlerini üniversiteli gençlerle bir araya getirmek amacıyla başlatılan ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi Uzay Günleri, bu yıl 'Uzay Günleri Artemis' adıyla ve Türksat'ın ana iletişim desteğiyle sektörün önde gelen isimlerini Gebze'de bir araya getiriyor. Bu yıl savunma sanayi firmalarından da üst düzey konuşmacıların yer alacağı Uzay Günleri'nde Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım Türkiye Uzay Ajansı'nın ay çalışmalarına ilişkin güncel gelişmeleri anlatacak.

ATÖLYELER VE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel Türksat'ın uydu tarihçesini ve son gelişmeleri anlatacağı etkinlikte TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ise, Cumhuriyet dönemi savunma sanayi ve Tübitak SAGE'nin yaptığı çalışmalar ilişkin bilgi verecek. Panelde DELTA V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu, ROKETSAN İleri Sistemler ve Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, TÜBİTAK Uzay HALE Projesi Başuzman Araştırmacı Banu Çiçek Aydın da roket sistemleri alanında yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak. Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay da panellerde konuşmalar yaparak üniversiteli mühendis adayları ile bir araya gelecek. Sektörün en üst düzeyde temsil edileceği 5'inci Uzay Günleri'nde sektör panellerinin yanı sıra, uzay simülasyonları, astrofotoğraf atölyesi gibi birçok farklı etkinlik de yer alacak.

- Ankara