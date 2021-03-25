Türkiye Uzayda Meteoroloji İstasyonu Kuracak - Son Dakika

Türkiye Uzayda Meteoroloji İstasyonu Kuracak

25.03.2021 10:01
Türkiye Uzayda Meteoroloji İstasyonu Kuracak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojik gözlem uyduları üzerinde yoğun çalışmalarının bulunduğunu belirterek, "Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak ve uzaya göndermenin planını şimdiden oluşturuyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojik gözlem uyduları üzerinde yoğun çalışmalarının bulunduğunu belirterek, "Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak ve uzaya göndermenin planını şimdiden oluşturuyoruz. Hatta uzayda meteoroloji istasyonu kurmak gibi fikirlerimizi geliştiriyor ve vizyonumuzu da şimdiden ortaya koyuyoruz" dedi.

Genel Müdürlüğü'nce bu yılki teması 'Okyanus, İklim ve Hava' olarak belirlenen 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle program düzenlendi.

Bakan Pakdemirli, 1970-2019 yılları arasındaki doğal afetlerin yaklaşık yüzde 79'unun meteorolojik olaylarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğunun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından ortaya konulduğunu belirtti.

Pakdemirli şunları söyledi: "Yine bu doğal afetler sonucunda, can kayıplarının yüzde 56'sı ve ekonomik kayıpların da yüzde 75'inin meteorolojik afetlerden kaynaklandığı belirtildi. Bu nedenle; 'meteoroloji candır, hayat kurtarır' diyorum. Yani, her meteorolojik veri binlerce canı korur ve kurtarır."

"Ama biz istiyoruz ki, daha fazla canımız korunsun, bu afetler hiçbir ölüme neden olmasın. O nedenle, tüm vatandaşlarımız ve tüm sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması için birçok uygulamayı devreye aldık. Bugün cep telefonumuza meteoroloji mobil uygulamasını indirerek işte tüm bu verilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz."

'81 İLİMİZİN SAATLİK HAVA TAHMİNLERİNİ YAYINLIYORUZ'

Pakdemirli, meteoroloji alanında son 19 yılda önemli çalışmalar yaparak büyük mesafeler kat ettiklerini belirtti:

"2002'de sadece 81 ilimizin günlük ve 3 günlük hava tahmini yapılırken, bugün 81 ilimizin saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminleri ile 972 ilçemizin günlük ve 5 günlük ayrıntılı hava tahminlerini yayınlıyoruz. 2002'de 31 adet olan otomatik meteoroloji gözlem sistemi sayısını son 19 yılda yaptığımız muazzam çalışmalarla 2 bin 47'ye yükselttik."

"Yine 2002'de sadece 1 adet olan meteoroloji radar sayımızı 18'e, Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu sayımızı da bin 711'e çıkardık. Havalimanlarına kurulan meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 74'e yükselttik. Denizlerimizde de 88 noktaya şamandıra ve Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasına 2 adet Deniz Radarı kurduk."

Bakan Pakdemirli, son 19 yılda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Meteorolojik gözlem uyduları üzerinde yoğun çalışmalarımız var. Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak ve uzaya göndermenin planını şimdiden oluşturuyoruz. Hatta uzayda meteoroloji istasyonu kurmak gibi fikirlerimizi geliştiriyor ve vizyonumuzu da şimdiden ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Uzayda Meteoroloji İstasyonu Kuracak

Dünya Meteoroloji Günü, Bekir Pakdemirli, Meteoroloji, 23 Mart, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Türkiye Uzayda Meteoroloji İstasyonu Kuracak - Son Dakika


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