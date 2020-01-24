Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlere sosyal medyada tuzak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlere sosyal medyada tuzak - Son Dakika Dünya

Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlere sosyal medyada tuzak

6 saat önce

Suriye'deki iç savaş ve Afganistan'daki istikrarsızlık, Türkiye üzerinden Avrupa'ya izinsiz giriş yapan göçmenlerin artmasına sebep oldu. Bunu fırsata çeviren insan tacirleri ise, Instagram gibi sosyal medya ağları üzerinden illegal faaliyetlerinin reklamını yapıyor.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlere sosyal medyada tuzak, System.String[]

Türkiye, yıllardır Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen kaçak göçmenler için bir geçiş kapısı. Suriye'deki iç savaş ve Afganistan'daki istikrarsızlık, Türkiye üzerinden Avrupa'ya izinsiz giriş yapan göçmenlerin daha da artmasına sebep oluyor. Bunu fırsata çeviren insan tacirleri ise, Instagram gibi sosyal medya ağları üzerinden yasadışı faaliyetlerinin reklamını yapıyor.


Sadece 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 46'lık bir artış ile 82 binden fazla izinsiz göçmen Türkiye üzerinden AB'ye girmeye çalıştı.

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Afganistan, Türkiye, Suriye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:11 
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