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Türkiye üzerinden Singapur'a giden THY uçağının bir yolcusunda koronavirüs tespit edildi
6 saat önce
Singapur Ulaştırma Bakanlığı, 3 Mart’a Türkiye üzerinden gelen Türk Hava Yolları'na ait uçakta bir yolcunun koronovirüs Codvid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Singapur Ulaştırma Bakanlığı, 3 Mart'ta Türkiye üzerinden gelen Türk Hava Yolları'na ait uçakta bir yolcunun koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bunun üzerine, THY'nin TK54 sefer sayılı uçağın, bugün saat 11.35'te planlanan kalkışı yapılmadı. Uçak Changi Havalimanı'ndan beklemeye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:11
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