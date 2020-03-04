Türkiye üzerinden Singapur'a giden THY uçağının bir yolcusunda koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye üzerinden Singapur'a giden THY uçağının bir yolcusunda koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Dünya

Türkiye üzerinden Singapur'a giden THY uçağının bir yolcusunda koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

Singapur Ulaştırma Bakanlığı, 3 Mart’a Türkiye üzerinden gelen Türk Hava Yolları'na ait uçakta bir yolcunun koronovirüs Codvid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye üzerinden Singapur'a giden THY uçağının bir yolcusunda koronavirüs tespit edildi, System.String[]

Singapur Ulaştırma Bakanlığı, 3 Mart'ta Türkiye üzerinden gelen Türk Hava Yolları'na ait uçakta bir yolcunun koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Bunun üzerine, THY'nin TK54 sefer sayılı uçağın, bugün saat 11.35'te planlanan kalkışı yapılmadı. Uçak Changi Havalimanı'ndan beklemeye alındı.

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Ulaştırma Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Singapur, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:11 
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