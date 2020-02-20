Türkiye Vakfı'ndan gençlere yapay zeka eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network iş birliğiyle projemize (Yarını Kodlayanlar) yeni eğitim modülleri ekliyoruz. Bu kapsamda 14-17 yaş arası gençlere yapay zeka eğitimleri vereceğiz." dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesine yeni eğitim modülleri eklendi.

Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimlerinin verildiği projede, hem hitap edilen yaş grubu genişletildi hem de eğitim içeriklerini zenginleştirecek önemli bir adım atıldı. Bu çerçevede, uluslararası eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan iş birliği kapsamında 14-17 yaş arasındaki gençlere yapay zeka eğitimleri verilecek.

Türkiye'de bir ilk olan bu iş birliğiyle ağustos sonuna kadar İstanbul, Ankara ve Trabzon'da toplam 1000 gence ulaşılması hedefleniyor.

Proje için 45 gönüllü eğitmen, minimum 3 hafta, maksimum 3 ay boyunca, haftada 2 gün gençlerle çalışıp onların proje geliştirmelerine yardımcı olacak. Her bir genç, toplam minimum 24 saatlik, maksimum 180 saatlik eğitim alacak.

Türkiye'deki ilk The Clubhouse Network sınıfının açılışı için İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki bilgi işlem binasında düzenlenen törene İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Yardımcısı Civan Sözkesen katıldı.

Törende konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, bu gibi iş birliklerini gönülden desteklediklerini söyledi. Yazıcı, "Biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni en üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Kazanan çocuklarımız, geleceğimiz ve ülkemiz olacak." dedi.

"Ağustos sonuna kadar 3 ilde 45 gönüllü eğitmenle 1000 gence ulaşmayı hedefliyoruz"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de "Yarını Kodlayanlar" projesinde 4 yılda çok önemli aşama kaydettiklerini, önemli bir yere ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network iş birliğiyle projemize yeni eğitim modülleri ekliyoruz. Bu kapsamda 14-17 yaş arası gençlere yapay zeka eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimler, dezavantajlı bölgelerden gelecek gençlerimizin robotik, yazılım, tasarım ve zanaat gibi konularda yetkinliklerini artıracak ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Proje odaklı öğrenme modeli çerçevesinde, gençler, kendilerini bir kalıba sokmadan proje geliştirebilecekler. Projelerini farklı ülkelerdeki The Clubhouse Network'lerde bulunan öğrencilerle paylaşabilecekler.

Bugün The Clubhouse Network sınıfımızı İstanbul'da açıyoruz. Ardından Ankara ve Trabzon'da da sınıflarımız açılacak. Ağustos sonuna kadar 3 ilde 45 gönüllü eğitmenle 1000 gence ulaşmayı hedefliyoruz. Yarını Kodlayanlar projemizle çocuk ve gençlerimizi dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ise Habitat Derneği olarak 25 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Yarını Kodlayanlar" ile dijital dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Sözkesen, "21. yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama eğitimlerimizle destekliyoruz. 81 ilde gönüllü eğitmenlerimizle her bölgeden, her kültürden ve dilden çocuğa eğitimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlere, dijital dünyanın önemli alanlarından biri olan yapay zeka öğretilecek

Verilen bilgiye göre, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilen yeni iş birliğiyle Türkiye'deki gençler, The Clubhouse Network bünyesindeki özel eğitimlere erişme imkanı bulacak. Gençlere, dijital dünyanın önemli alanlarından biri olan yapay zeka öğretilecek. Eğitimler, The Clubhouse Network'e akredite olan Habitat Derneği tarafından düzenlenecek.

Türkiye'nin ilk The Clubhouse Network sınıfı, Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği ve İTÜ iş birliğiyle İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki bilgi işlem binasında açıldı. The Clubhouse Network standartlarına göre hazırlanan 60 metrekarelik sınıfta 20 bilgisayar bulunuyor.

Öğrenciler Arduino, Raspberry pi, Microbit gibi robotik malzemelerinin yanında tasarım ve müzik yapabilecekleri bilgisayar ve diğer enstrümanlar ile kendi zanaatlarını geliştirebilecekleri ahşap oyma kiti, dikiş makinesi gibi araçlardan da yararlanabiliyor.

81 ilde 100 bin çocuğa eğitim

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle Ağustos 2016'da hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesinde Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arasındaki çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Bu eğitimlerde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyor.

Bugüne kadar 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaşan projeyle gelecek bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine de eğitim

Proje kapsamında, geçen yıl itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine de kodlama eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda eğitimini tamamlayan toplam 38 öğretmen, görev yaptıkları okullarda toplam 4 bin öğrenciye kodlama eğitimi vererek projenin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak.

Projeyle, 40 öğretmene daha Scratch programlama eğitimi verilerek kendi illerinde diğer öğretmenleri yetiştirmesi sağlanacak.