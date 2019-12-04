Son Dakika Haberleri: Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama Açıklaması
Son Dakika Ekonomi Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nca, A ve B grubu hisselerin Hazine'ye devrine ilişkin işlemler hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı, borsada işlem gören D grubu hisselerle ilgili herhangi bir...

Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nca, A ve B grubu hisselerin Hazine'ye devrine ilişkin işlemler hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı, borsada işlem gören D grubu hisselerle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Türkiye Vakıflar Bankası'nın ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin yaptığı açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, 24 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildiği anımsatıldı.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 43 A grubu ve yüzde 15,51'i B grubu olmak üzere toplam yüzde 58,51'lik hisseye ilişkin beher hisse değerinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik bankamız hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme süreci başlamıştır.

Söz konusu devir işlemi, 6219 sayılı Kanun'da belirtildiği üzere Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girdiği 3 Aralık'tan itibaren bir hafta içerisinde tamamlanacaktır. Kararda belirtilen hisselere ilişkin devir işlemleri hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmayacak olup borsada işlem gören D grubu yüzde 25,22'lik hisselerle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır."

Açıklamada, bankanın hisselerinin devir işlemlerine ilişkin gelişmelerin, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuna duyurulacağı vurgulandı.

Vakıflar Bankası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye yeşil ışık
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]