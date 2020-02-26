Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında... - Son Dakika

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında...

6 saat önce

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında..., System.String[]

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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