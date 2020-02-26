Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında... - Son Dakika

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Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında...
6 saat önce
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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