Türkiye Varlık Fonu at yarışları için düğmeye bastı
6 saat önce
Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı.
(İHA)
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