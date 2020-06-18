Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm...
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük."
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük."
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:11 Kaynak: AA
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