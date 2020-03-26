Türkiye Varlık Fonu ile Sinosure arasında 5 milyar dolarlık iş birliği mutabakatı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini artırmak için 5 milyar dolar tutarında mutabakat belgesi imzaladı.



Türkiye Varlık Fonu (TVF) açıklamasına göre, bu hafta imzalanan belgeye göre Sinosure, TVF'nin cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Sinosure ayrıca ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar ABD dolarına kadar sigorta desteği de sunabilecek.