Türkiye Varlık Fonu: Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin net bugünkü değer bazında en...
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Türkiye Varlık Fonu: Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi verdi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:14 Kaynak: AA
Varlık Fonu: Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi verdi.
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