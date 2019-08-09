Türkiye Varlık Fonu: (Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesi) Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt...
1 saat önce
Türkiye Varlık Fonu: (Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesi) Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL oldu.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:18 Kaynak: AA
Varlık Fonu: (Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesi) Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL oldu.
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