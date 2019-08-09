Son Dakika Haberleri: Türkiye Varlık Fonu: (Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesi) Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt...
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Türkiye Varlık Fonu: (Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesi) Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt...

1 saat önce

Türkiye Varlık Fonu: (Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesi) Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL oldu.

Türkiye Varlık Fonu: (Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesi) Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt..., System.String[]
Türkiye Varlık Fonu: (Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesi) Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL oldu.
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:18 Kaynak: AA
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