Türkiye Varlık Fonu'ndan Milli Piyango İhalesi duyurusu
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Türkiye Varlık Fonu tarafından (Milli Piyango İhalesi) haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı ve değerlendirmenin devam ettiği belirtildi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Varlık Fonu tarafından (Milli Piyango İhalesi) haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı ve değerlendirmenin devam ettiği belirtildi.
Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, 1 Mayıs
'ta Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği anımsatıldı.
Açıklamada, haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı, değerlendirmenin devam ettiği ve nihai karar alındığında kamuoyuna duyuru yapılacağı bildirildi.
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