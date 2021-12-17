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Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom paylarını satın almak için görüşmelere başladı - Son Dakika

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom paylarını satın almak için görüşmelere başladı

17.12.2021 19:40
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom paylarını satın almak için görüşmelere başladı

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6.68'i Türkiye Varlık Fonu'ndaydı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom'a talip oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satın alınması konusunda KAP'a açıklama gönderdi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin yüzde 6.68'i Türkiye Varlık Fonu'ndaydı. Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Türk Telekom'un OTAŞ'taki yüzde 55'lik hissesini Aralık 2018'de borcu karşılığında devralmıştı. Bankalar Eylül 2019'da paylarını satmaya karar vermişti. Türk Telekom hisselerini satışa çıkaran bankalar, şirketin yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın LYY'nin ticaret unvanını LYY Telekomünikasyon olarak değiştirdi.

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom paylarını satın almak için görüşmelere başladı

Telekomünikasyon, Türk Telekom, Varlık Fonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom paylarını satın almak için görüşmelere başladı - Son Dakika


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