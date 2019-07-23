Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin...
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Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği 1 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği 1 Mayıs
2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Haziran itibariyle başlayan ihale sürecinde teklifler toplanmış ve değerlendirme devam etmektedir. Nihai karar alındığında kamuoyuna açıklama yapılacaktır." - ANKARA
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