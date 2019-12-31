Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Varlık Fonu: 'Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile... - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile...

6 saat önce

Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90,60'a çıkardık.

Türkiye Varlık Fonu:

Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90,60'a çıkardık." - ANKARA

Borsa İstanbul, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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