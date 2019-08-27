Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez: "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket...
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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez: "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz. Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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