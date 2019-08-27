Son Dakika Haberleri: Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez: "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket...
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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez: "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket...

52 dakika önce

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez: "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez:

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez: "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz."

Zafer Sönmez, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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