Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildi
27.11.2020 16:51
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır." ifadesine yer verildi.
Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyor.
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