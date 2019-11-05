Son Dakika Haberleri: - Türkiye vatandaşı Gürcistan'da büyük miktarda sahte TL ile gözaltına alındı
Son Dakika Güncel - Türkiye vatandaşı Gürcistan'da büyük miktarda sahte TL ile gözaltına alındı

- Türkiye vatandaşı Gürcistan'da büyük miktarda sahte TL ile gözaltına alındı

6 saat önce

- Türkiye vatandaşı Gürcistan'da büyük miktarda sahte TL ile gözaltına alındıTİFLİS - Gürcistan'ın Maliye Bakanlığının Soruşturma Servisi çalışanları yaptığı arama operasyonları sonucunda, bir Türkiye vatandaşını büyük miktarda piyasaya sahte TL sürdüğü iddiasıyla gözaltına aldığını açıkladı.

- Türkiye vatandaşı Gürcistan'da büyük miktarda sahte TL ile gözaltına alındı

TİFLİS - Gürcistan'ın Maliye Bakanlığının Soruşturma Servisi çalışanları yaptığı arama operasyonları sonucunda, bir Türkiye vatandaşını büyük miktarda piyasaya sahte TL sürdüğü iddiasıyla gözaltına aldığını açıkladı.

Gürcistan Maliye Bakanlığının Soruşturma Servisinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde tutuklunun Türkiye'den 15 bin TL değerinde sahte banknot getirdiğini ve bunları Gürcistan'da sattığını ortaya koydu dedi. Açıklamada, soruşturmanın bir parçası olarak Türkiye vatandaşından ilave olarak 5 bin TL sahte banknota da el konulduğu aktarıldı.

Bakanlık tarafından ismi açıklanmayan Türkiye vatandaşı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Tutukluyu, 7 ila 10 yıl hapis cezası öngörülüyor.

- Türkiye vatandaşı Gürcistan'da büyük miktarda sahte TL ile gözaltına alındı

Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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