Türkiye ve AB arasındaki "Sivil Toplum Diyaloğu"nun 10. yılı, çevrim içi etkinlikle kutlandı - Son Dakika

Türkiye ve AB arasındaki "Sivil Toplum Diyaloğu"nun 10. yılı, çevrim içi etkinlikle kutlandı

09.03.2021 17:59
Türkiye ve AB arasındaki

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bütün zorluklara, ön yargılara ve çifte standartlara rağmen Türk sivil toplumu Türkiye'nin AB üyelik sürecini kararlı bir şekilde destekliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bütün zorluklara, ön yargılara ve çifte standartlara rağmen Türk sivil toplumu Türkiye'nin AB üyelik sürecini kararlı bir şekilde destekliyor." dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca yürütülen "Sivil Toplum Diyaloğu Programı"nın 10. yılı, çeşitli panel, söyleşi, sergi ve konser gibi çeşitli etkinlikleri içeren çevrim içi programla kutlanıyor.

Etkinlik kapsamında, Mirgün Cabas'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Diyalog Meydanı" bölümüne, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Küresel Toplum Katılımı ve Dayanıklılık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Türkiye Delegasyonu Eski Başkanı Stefano Manservisi, TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray konuşmacı olarak katıldı.

Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB üyeliğinin toplumda yıllarca bürokratların yönettiği bir süreç olarak algılandığını, zamanla toplumun da bu süreçlere dahil olduğunu söyledi.

Sivil Toplum Diyaloğunun 2008 yılından beri uygulandığını dile getiren Kaymakcı, sivil toplumla çalışma kültürünü geliştirmeyi ve gerek Türk gerek Avrupa sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çözümler üretmeyi planladıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"2008 yılından beri Türk ve Avrupalı STK'lar arasında 650 ortaklık geliştirildi ve 50 milyon avroluk bir tahsisat söz konusu. Burada esas konu para değil. Konu, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'daki sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışabilmesi. Buna ek olarak, kültürler ve ülkeler arasında iletişimin ve etkileşimin artması ve halkların, toplumların tanış olması çok önemli."

Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğunda en çok ön yargıların öne çıktığını vurgulayan Kaymakcı, diğer ülkelerin de üyelik süreçlerinde peşin hüküme maruz kaldığını ama söz konusu Türkiye olduğunda bu durumun fazlalaştığını belirtti.

Kaymakcı, bu sebeple sivil toplum faaliyetlerinin bu ön yargıyı aşma ve ortak sorunlara ortak çözümler üretme noktasında önem arz ettiğini belirtti.

"Sivil toplum Türkiye'nin AB üyelik sürecinde anahtar bir role sahip"

Türkiye'nin katılım müzakerelerine başlamasından sonra açılan her fasılda sivil toplumu işin içine dahil ettiklerini vurgulayan Kaymakcı, "AB'de yerindelik kavramı çok önemlidir. Bir sorunun o soruna en yakın olan ve en çok etkilenenler tarafından ele alınması kastediliyor. Biz de sivil toplumumuzu hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın sorunlarıyla ve sınamalarıyla tanıştırıyor ve bunlara ortak çözüm üretilmesi için çaba gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakcı, bugüne kadar AB üyelik sürecinin bürokratlar ve iş dünyası tarafından yürütüldüğünü ama bundan sonra sivil toplumun önemli olacağını vurgulayarak, "Sivil toplum Türkiye'nin AB üyelik sürecinde anahtar bir role sahip." dedi.

"Türkiye'nin AB üyeliğini Türk kadınları hazırlayacak"

AB Başkanlığının Türkiye'de en fazla kadınınz yönettiği kurum olduğuna değinen Kaymakcı, 20 yönetici kadrosunun 12'sinin ve çalışanların yüzde 53'ünün kadın olduğuna dikkati çekti.

Kaymakcı, kadın yöneticilerin başarılarından ve niteliklerinden ötürü bu görevlerde bulunduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin AB üyeliğini Türk kadınları hazırlayacak. Çünkü Türkiye'de kadın gelişmenin, kalkınmanın ve aydınlanmanın öncüsüdür. Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında da özellikle cinsiyet eşitliği, kadının güçlendirilmesi gibi projelere önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk sivil toplumu Türkiye'nin AB üyelik sürecini kararlı bir şekilde destekliyor"

Avrupa'dan ve Türkiye'den STK'lar ile sık sık bir araya geldiklerini anlatan Kaymakcı, sivil toplumun siyasete kıyasla birbirine daha yakın olduğunu ve Avrupa Kıtası'nın sorunlarına çözüm üretme noktasında siyasetçilerden daha ileride olduğunu vurguladı.

Kaymakçı, Türk sivil toplumunun Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik kararlı olduğunu dile getirerek, "Bütün zorluklara, önyargılara ve çifte standartlara rağmen Türk sivil toplumu, Türkiye'nin AB üyelik sürecini kararlı bir şekilde destekliyor." diye konuştu.

"AB mevcut koşullarda Türkiye'yi üyeliğe kabul eder mi?" diye sorulduğunda Türk sivil toplumunun yanıtının yüzde 10'un olumlu olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, "Bu durum aslında Türk kamuoyu ve sivil toplumunun AB'ye küskünlüğünü yansıtan bir rakam ama buna rağmen Türk toplumu AB üyeliğini istiyor." ifadesini kullandı.

"Sivil toplumu destekliyoruz"

Büyükelçi Meyer-Landrut ise programın Türkiye ile AB arasında karşılıklı anlayışı daha da güçlendirecek özellikte bir program olduğunu ifade ederek, "Sivil toplumu destekliyoruz çünkü önceliğimiz olan sivil toplum ortamını geliştirmek, aktif vatandaşlığı güçlendirmek, kamu kurumları ile toplum arasındaki işbirliğini geliştirmek ve sivil toplum içinde işbirliğini artırmak hedeflerimiz bulunuyor." diye konuştu.

AB ve Türkiye sivil toplumunun, bir araya gelerek karşılıklı yanlış anlama ve ön yargıları yıktığını söyleyen Meyer-Landrut, bu kapsamda birçok projenin hayata geçirilerek taraflar arasında bilgi ve fikir paylaşımı yapıldığına vurgu yaptı.

Meyer-Landrut, sivil toplumun desteklenmesiyle aynı zamanda demokrasinin de desteklendiğini ifade ederek, "Sivil toplumun tüm süreçlere dahil olması demokratik anlamda AB ile Türkiye'nin aynı dilden konuşması için de çok önemli." dedi.

"Bugün okula giden çocukların yüzde 60'ı, okul bittiğinde bugün olmayan meslekleri yapacak"

Manservisi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ve sosyal zorlukların toplumda eşitsizliği derinleştirdiğine vurgu yaptı.

Salgın sürecinde ve sonrasındaki dönemde kurumların atacağı adımlarda sivil toplumun önemine işaret eden Manservisi, "Bugün okula giden çocukların yüzde 60'ı, okul bittiğinde bugün olmayan meslekleri yapacak. Burada sivil toplumun rolü ortaya çıkıyor. Bu anlaşılmazsa radikalleşme ve aşırıcılığın aralarında olduğu birçok riskle karşılaşmak söz konusu." diye konuştu.

Manservisi, AB ve Türkiye arasında etkili bir diyaloğun kurulması gerektiğini belirterek, "Bunu da sağlamak için daha güçlü AB sivil toplumuna ve Türk sivil toplumuna ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı önyargıların iki tarafın da bilgiye sahip olmamasından kaynaklandığını ifade eden Manservisi, "Birlikte çalışmak bunları bertaraf eder. Sivil toplum tarafında yoğun, güçlü ve serbest bir diyalog içinde olursak ilişkilerde de yoğun bir çıkış görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurumsallaşmış diyaloğun etkisi daha fazla olacaktır"

Nuray ise İKV'nin 56 yıllık bir vakıf olarak Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek için gayret sarf ettiğini, vakıfların hayır işi yaptığını ve İKV'nin de Türkiye'yi AB'ye tam üyelik hedefine yakınlaştırmayı bir hayır işi olarak gördüğünü belirtti

Bu hedef doğrultusunda 2002-2011 yılları arasında Türkiye Platformu toplantıları düzenlediklerini belirten Nuray, 10 Aralık 2004'teki toplantıya Türkiye ve AB kamuoyundan 258 STK, 229 iş dünyası temsilcisi, 35 siyasetçi, 59'u yabancı 156 gazetecinin katıldığını ifade etti.

Nuray, sivil toplumun etkisini ölçmenin zor olduğunu belirterek, "Zor çünkü yasa çıkaramaz, diplomatik görüşme yapamaz. Tek yapabildiği arzusunu belirlemek ve buna odaklanmaktır. 10 aralık 2004'teki toplantıdan 1 hafta sonra Avrupa Konseyi toplandı ve Türkiye'yle müzakerelere başlama kararı aldı. Bunu biz sağlamadık ama çorbada tuzumuz oldu." diye konuştu.

Diyaloğun kurumsallaşması gerektiğine de vurgu yapan Nuray, "AB ile İngiltere arasında Brexit'in ardından sivil toplum alanında güzel bir forum oluşturuluyor. Yılda bir düzenlenecek bir forum oluşturulmuş ve buradan çıkan kararların dikkate alınacağı belirtilmiş. Kurumsallaşmış diyaloğun etkisi daha fazla olacaktır. Dolayısıyla biz de diyaloğumuzu kurumsallaştıralım." değerlendirmesini yaptı.

"Diyaloğun 10 Yılı" çevrim içi etkinliği

Etkinlik kapsamında, Cüneyt Özdemir'in moderatörlüğündeki "Sivil Toplum Diyaloğu Yolculuğu" bölümünde AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan'ın konuşması da yer alıyor.

Program ayrıca, Ceyda Düvenci, Cem Seymen, Bünyamin Sürmeli ve Semiha Şahin'in moderatörlüğündeki "Sivil Toplum Diyaloğu Öyküleri" başlıklı panelleri de kapsıyor.

Piyanist Gülsin Onay'ın kısa bir konser verdiği çevrim içi programda, Sivil Toplum Diyaloğu projelerine dair fotoğraflardan bir sanal sergi, Türkiye ve AB'den müzikal performanslar, tanıtım filmleri ve karikatür gösterisi de var.

Sivil Toplum Diyaloğu

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile Türkiye'deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşları, 10 yıldır bilgi ve tecrübe alışverişinde bulmalarının yanı sıra kalıcı diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında da bir araya geliyor.

Sivil Toplum Diyaloğu ile AB müktesebatıyla ilgili alanlarda Türkiye'deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilen iş birliği ve ortaklıklar vasıtasıyla AB normları ve iyi uygulama örnekleri Türkiye'ye kazandırılıyor.

Diyalog projeleri çerçevesinde birçok tematik alanda ortaklıklar ve ağlar oluşturuluyor ve bu yolla bir yandan AB'nin gelecekteki genişleme politikalarıyla ilgili kamuoyunun şekillenmesine katkı sunulurken diğer yandan Türkiye ile AB arasında karşılıklı anlayış teşvik ediliyor.

Ortak çalışma kültürü ve iş birliğinin pekiştirildiği Sivil Toplum Diyaloğu hibe programı kapsamında, 2008'den bu yana 5 farklı dönemde ve değişik alanlarda yürütülen 400'e yakın projeye ve 650'nin üzerinde diyalog amaçlı ortaklığa yaklaşık 50 milyon avro kaynak sağlandı.

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve AB arasındaki 'Sivil Toplum Diyaloğu'nun 10. yılı, çevrim içi etkinlikle kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu
Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı         
01:02
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi         
00:25
Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu         
23:07
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü         
11:24
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:48:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ve AB arasındaki "Sivil Toplum Diyaloğu"nun 10. yılı, çevrim içi etkinlikle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei