Türkiye ve ABD anlaşmaya vardı, ama haftanın son işlem gününde ekonomiyi nasıl etkilicek?

BIST100… ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kritik Ankara ziyaretini gerçekleştirdiler. Yapılan görüşmeler sonucunda ABD ve Türkiye Barış Pınarı Harekâtının durdurulması konusunda anlaşmaya vardı. Terör unsurları 120 saat içerisinde 32 kilometrelik güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Haftanın son işlem gününde Brexit konusunda AB ve İngiltere arasında mutabakat oluşması ve FED'den faiz indirimi beklentileri piyasalar açısından pozitif gelişmeler olarak ön plana çıkıyor. Akşam saatlerinde gelen haber akışının etkisinde BIST100 endeksi günü %0,81 yükselişle 94,896 puandan tamamlayıp gün içi kayıplarını geri aldı.

USDTRY… TL, Barış Pınarı Diplomasisiyle Değer Kazandı… Barış Pınarı diplomasisi ve ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik pozitif beklentiler ile TL varlıklar değer kazandı. Jeopolitik riskler ile hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen TL, ABD ile Türkiye'nin anlaşmaya varması ile birlikte bu ayki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Önemli bir veri akışının olmadığı işlem gününde ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik gelişmeler takip edilecek.

EURTRY… Jeopolitik Risklerdeki Azalmayla Birlikte Geriledi… TL varlıkların yatay bir seyir izlediği işlem gününde Brexit'e yönelik pozitif gelişmelerle birlikte Euro global bazda değer kazandı. Gün içerisinde 6.50 seviyesinin üzerindeki hareketini sürdüren Euro, TL açısından pozitif gelişmelerle birlikte 6.40 seviyelerinde geriledi. Kur, yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6.41 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Brexit İyimserliğiyle Birlikte Yükseldi… Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Londra ve Brüksel'in yeni bir Brexit anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. Anlaşmalı Brexit ihtimali ile güç kazanan Euro, 1.11 seviyesinin üzerine çıktı. Artık Brexit'in son virajında gözler İngiltere parlamentosunda olacak. ABD sanayi üretimi verisi Nisan ayından beri en büyük düşüşü gerçekleştirmesi dolardaki değer kaybını devam ettirdi. ABD ekonomisinden gelen olumsuz veriler de doların Euro karşısında zayıf kalmasına neden oluyor.

XAUUSD… Beklentilerden kötü gelen ABD sanayi üretimi verisi sonrasında altın fiyatları hafifçe yükseldi ve 1490 $ seviyesinin üstünü test etti. Çin ekonomisi yavaşlama emareleri göstermeye devam etti. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow'un ticaret anlaşması hakkında açıklamaları ve Brexit konusunda İngiltere-AB mutabakatının sağlanmış olması ise altındaki yükseliş hamlelerini sınırladı. Ticaret anlaşması metnine yönelik belirsizliğin devam etmesi ve Brexit'in son virajında parlamento safhasının ve oylama sürecinin zorlu geçecek olması ons altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Ons altın fiyatı gelen haber akışlarının ekseninde yön arayışına devam ediyor. Altının ons fiyatı yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1490 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR… TL Kaynaklı Risklerin Azalmasıyla Birlikte Düştü… TL'deki değer kazancı ve ons altındaki sınırlı yükselişle birlikte gram altın fiyatları geriledi. Gram altın 276 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

BRENT… Petrol Fiyatları Yükseldi… OPEC üyesi ülkelerin fiyatları desteklemek amacıyla üretimi kontrollü bir şekilde kesme konusunda ortak hareket etmeleri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde uzlaşının devamına yönelik açıklamaları ve anlaşmanın uzatılacağını belirtmesi ile brent petrol fiyatları yükseldi. AB-İngiltere cephesinden gelen anlaşma haberleri ile ivme kazanan Brent petrolü, küresel ekonomik büyüme görünümündeki zayıflama ve Çin'den gelen verilerde hissedilen yavaşlama emareleri aşağı yönlü baskılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 60 $'ın altındaki seyrini sürdürürken, haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 59.7 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500…Wall Street'in Risk İştahı Yükseldi… İyi gelen şirket bilançoları, AB ve İngiltere taraflarının Brexit düğümü konusunda mutabakata varmaları ile piyasalarda risk iştahı yükseldi. S&P500 endeksi günü %0.28 değer kazancı ile 2,997 puandan tamamladı.