Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de Ortak Deniz Eğitimi
44 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinden yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopteri ve iki F-16 uçak ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS PORTER muhribinin katılımıyla, 03 Ocak 2019'da, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda...
Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twıtter adresinden yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gaziantep
, TCG Gemlik
fırkateynleri, bir deniz helikopteri ve iki F-16 uçak ile ABD
Deniz Kuvvetlerine ait USS PORTER muhribinin katılımıyla, 03 Ocak 2019'da, Doğu Akdeniz
'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra etti.
ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:06 Kaynak: DHA
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