Son Dakika Haberleri: Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de Ortak Deniz Eğitimi

Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de Ortak Deniz Eğitimi

44 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinden yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopteri ve iki F-16 uçak ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS PORTER muhribinin katılımıyla, 03 Ocak 2019'da, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda...

Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de Ortak Deniz Eğitimi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinden yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopteri ve iki F-16 uçak ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS PORTER muhribinin katılımıyla, 03 Ocak 2019'da, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra etti. 

 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:06 Kaynak: DHA

Gaziantep, Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz, Güncel
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