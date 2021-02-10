Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi

10.02.2021 13:19

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi.

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında Karadeniz'de ikili deniz eğitimleri icra edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ile ABD deniz karakol uçağının da katıldığı eğitimle, iki ülke deniz kuvvetleri unsurları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, birlikte çalışabilirliğe katkı sağlanması amaçlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "bölgesel sahiplik" prensibi çerçevesinde Karadeniz barış ve güvenliğine katkı sağlamak için 1 Mart 2004'ten beri Karadeniz Uyumu Harekatı'nı sürdürüyor.

Harekat kapsamında fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçakları ile Karadeniz'de sancak ve varlık gösteriliyor, keşif ve gözetleme icra ediliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri, planlı faaliyetleri kapsamında Karadeniz'e intikal eden NATO, dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurlarıyla her fırsatta ortak eğitim ve tatbikatlar yaparken, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin gerçekleştirdiği tatbikatlara düzenli katılıyor.

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi
Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak

Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz, Türkiye, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 14:29:45. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement