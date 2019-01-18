Türkiye ve Almanya Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzalandı- Berlin'de...

- Türkiye ve Almanya arasında tarım alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı Berlin'de düzenlenen 11.

- Türkiye ve Almanya arasında tarım alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Alman mevkidaşı ile birlikte Türkiye ile Almanya arasında tarım alanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladı



BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner, tarım alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17-19 Ocak tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'e geldi.

Almanya ziyaretinin ilk gününde yabancı konuklar onuruna verilen resepsiyona katılan bakan Pakdemirli, burada çok sayıda ülkenin tarım bakanı ve bakan yardımcıları ile görüştü. Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner ile de bir araya gelen bakan Pakdemirli, Alman mevkidaşı ile birlikte "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

3 gün boyunca teknolojik gelişmeler ışığında tarım, gıda ve hayvancılık politikalarının ele alınacağı ve sorunlara çözüm önerilerinin dile getirileceği forumda ilk defa bir Türk bakan bir oturuma başkanlık edecek. Bakan Pakdemirli, "Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler" konulu oturuma başkanlık edecek. Bakan Pakdemirli ayrıca, Şansölye Merkel ile de görüşecek.

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