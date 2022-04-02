Türkiye ve Almanya'daki hayırseverlerin ramazan yardımı Bosna'da - Son Dakika

Türkiye ve Almanya'dan hayırseverlerin gönderdiği ramazan yardımları Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğinde Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Sabah saatlerinde araçlarla Visoko şehrindeki köylere giden TDV ile DİTİB gönüllüleri, burada daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini ailelere kapılarında teslim eden gönüllüler, ihtiyaç sahiplerinin ramazan ayını da tebrik ederek hayırseverlerin selamını iletti.

Yardımlarla mutluluk yaşayan ailelerin çocuklarına da şeker ve Türk bayraklı balonlar hediye edildi.

Buradaki programın ardından Olovo şehrine geçen gönüllüler, bu kentte TDV tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camisi önünde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

"Bosna Hersek'in halkımızın kalbinde çok ayrı bir yeri var"

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Daire Başkanı Dr. Ömer Özgül, AA muhabirine, Türk halkının verdiği yardımları Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yardımları alanların çok mutlu olduğunu ifade eden Özgül, "Bin kadar ramazan yardım kolisini burada dağıtacağız. Bosna Hersek'in bizim halkımızın gönlünde, kalbinde çok ayrı bir yeri var. Bu açıdan da burada olmaktan çok mutluyuz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

DİTİB Hessen Dini Danışma Kurulu Başkanı Sıddık Yıldırım ise bu yıl Almanya'daki Müslümanların yardımlarını Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını anlattı.

Türkiye Diyanet Vakfının ramazan programı Bosna Hersek sorumlusu Abdulkadir Sülka da ihtiyaç sahiplerine yardımların yanı sıra Kur'an-ı Kerim dağıtımı da yaptıklarını belirterek, "Vakfın çok önemli projelerinden birisi olan 'Hediyem Kur'an olsun' programı çerçevesinde 1500 Kur'an-ı Bosna'daki kardeşlerimize hediye edeceğiz." diye konuştu.