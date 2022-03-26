Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı - Son Dakika
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Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı

26.03.2022 14:37

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2022 Ramazan faaliyetleri tanıtımı, yardım çeki ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2022 Ramazan faaliyetleri tanıtımı, yardım çeki ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs dağıtımı gerçekleştirildi.

Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, DİTİB ve TDV gönüllüleri de katıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TDV ve DİTİB'in 40 yılı aşkın süredir gerek Türkiye'de gerekse Türk-İslam coğrafyasında dini ve hayır hizmetlerini ile insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi..

Dünyanın neresinde olursa olsun din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa hayırseverlerin emanetleri olan yardımları güvenle ulaştırdıklarının altını çizen Mesten, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği olarak iki gündür Türkiye Diyanet Vakfımızdan ve DİTİB'den gelen görevli ve gönüllüler ile birlikte hayırseverlerimizin emaneti gıda kolileri, yardım çekleri ve eğitim burslarını ihtiyaç sahibi ailelere ve başarılı öğrencilere ulaştırmaktayız.".

Müşavirlik olarak Kuzey Makedonya'da Ramazan iklimini en iyi şekilde yaşatma gayreti içerisinde olduklarına dikkat çeken Mesten, yurt içi ve yurt dışındaki hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Mesten, "Ayrıca Ramazan ayı içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızın 'Hediyem Kuran Olsun' projesi kapsamında Kuzey Makedonya'da 1000 adet Kuranı Kerim dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ramazan yardım kolisi ve gıda alışveriş çeki ile bin 400 haneye ulaşarak toplamda 8 bin kişi faydalanmıştır. Ayrıca 120 öğrencimize de 1 yıllık burs takdimi yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

DİTİB temsilcisi Yakup Aydın da DİTİP olarak yıllar boyunca bu tür faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yıl Balkanlarda Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da faaliyetlere katılacaklarını söyledi.

Aydın, "Genelde Afrika ülkelerine gidiyorduk. Bu sene Almanya, iftar paketleri dağıtmak için 100 kişi görevlendirdi. (Amacımız) Paket dağıtmak değil buradaki vatandaşların durumlarını da gözden geçirdik." dedi.

TDV temsilcisi Abdülkadir Sülka ise eğitim burslarını Kuzey Makedonya'ya has olduğunu söyleyerek, buradaki saha çalışmaları kapsamında buradaki farklı ihtiyaçları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sülka, "Ramazan ayı boyunca bütün Balkanlara, burada Kuzey Makedonya'dan başlayarak Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek'te (TDV ve DİTİB'e bağış yapanların) bu emanetleri ulaştırmaya çalışacağız. İki gün boyunca burada, özellikle Doğu Makedonya'da vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı
Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı
Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı
Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı

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Makedonya, Almanya, Ramazan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı - Son Dakika
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