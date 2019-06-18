Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Avusturalya'daki engelli hakları ele alındı
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Türkiye ve Avusturalya'daki engelli hakları ele alındı

23 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Türkiye'de ve Avusturalya'da Engelli Hakları Uygulaması Karşılıklı Bilgi Kaynaştırma ve Dayanışma Çalıştayı" düzenlendi.

Türkiye ve Avusturalya'daki engelli hakları ele alındı, System.String[]

Gaziantep'in engelli dostu kent imajına uygun çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği birçok organizasyonla farkındalık oluşturmayı başardı. Bu kapsamda Özel Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen " Türkiye'de ve Avusturalya'da Engelli Hakları Uygulaması Karşılıklı Bilgi Kaynaştırma ve Dayanışma Çalıştayı", engellilerin sosyal hayatta yaşadığı sorunlara ışık tuttu, çözüm önerileri sundu.

Çalıştayın açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, engellilerin toplumun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunlarına çözüm olacak prestijli dev projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ise, engellilerin yaşamını doğrudan etkileyen sorunların ele alınacağı çalıştayın verimli geçeceğini söyledi.

Avusturalya'dan çalıştaya katılan Profesyonel Gelişim Eğitmeni ve Engelli Hakları Savunmanı Nihal İşcel, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Dilek Eren Akyüz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Nilay Kayhan, Türkiye ve Avusturalya'daki engelli haklarının uygulaması ele alındı.

İki oturumdan oluşan çalıştayda mevcut engelli hakları, engellilerin yaşadığı sorunlar ve çözümleri uzmanlar tarafından konuşuldu. Masaya yatırılan konu başlıkları, çalıştay sonuç raporu haline getirildi.

Çalıştaya; Altı Nokta Körler Derneği, Körler Eğitim Kalkınma Derneği, Görme Engelliler Şubesi, Görmeyenler Kültür Birleştirme Derneği, Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneği ve Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği başkanları ve üyeleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:17 Kaynak: Bültenler
Gaziantep, Türkiye, Avustralya, Güncel
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