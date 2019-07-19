Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliği
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Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliği

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliğini yukarıya çekecek çalışma yapılacağını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliği, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliğini yukarıya çekecek çalışma yapılacağını söyledi.
Murat Kurum, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:27 
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