Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliği
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliğini yukarıya çekecek çalışma yapılacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye
ile Azerbaycan
arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliğini yukarıya çekecek çalışma yapılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:27
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