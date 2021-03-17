Türkiye ve Azerbaycan arasında tarım konusunda iş birliği niyet beyanı imzalandı - Son Dakika

Türkiye ve Azerbaycan tarım bakanlıkları arasında "Tarımda modern teknolojilerin paylaşımı ve tarımsal eğitim konusunda işbirliği niyet beyanı" imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'la bir araya geldi.

Azerbaycan Tarım Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede konuşan Pakdemirli, Dağlık Karabağ'daki zafer dolayısıyla Azerbaycan halkını kutladı.

Pakdemirli, Karabağ'daki zaferin ekonomik olarak taçlandırılması gerektiğini ifade ederek "Bölgenin tarımsal imkanlarından faydalanılması için Azerbaycanlı kardeşlerimize yardımcı olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Tarım, hayvancılık, gıda, su, ormancılık ve ilgili tüm alanlarda birlikte çalışma niyetinde olduklarını, tüm bu konularda en kısa zamanda ve en iyi şekilde mesafe alacaklarını umduğunu belirten Pakdemirli, her zaman Azerbaycan halkının yanında olduklarını vurguladı.

İnam Kerimov da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarımsal ilişkilerin daima geliştiğini söyledi.

Toprakların işgalden kurtarılmasında Türkiye'nin desteğini hissettiklerini belirten Kerimov, o toprakların imar ve kalkınmasında da Türkiye'nin desteğini göreceklerinden emin olduğunu kaydetti.

Kerimov, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yeterli bulmadıklarını, daha iyi hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Türkiye ile imzaladıkları Tercihli Ticaret Anlaşmasının Azerbaycan ürünlerinin Türkiye piyasasına çıkarılmasını kolaylaştıracağını belirten Kerimov, tarım sigortası konusunda Türkiye'nin tecrübesinden faydalandıklarını ve TARSİM modelini ülkede uygulamaya başladıklarını ifade etti.

Toplantı sonrasında Pakdemirli ve Kerimov, "Tarımda modern teknolojilerin paylaşımı ve tarımsal eğitim konusunda işbirliği niyet beyanı"na imza attı.

Pakdemirli, temasları kapsamında Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ve Devlet Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli ile de görüşmeler gerçekleştirdi.