Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomiye de yansıyor - Son Dakika

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomiye de yansıyor

17.11.2020 12:27
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomiye de yansıyor, System.String[]

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomik anlamda da devam ediyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomik anlamda da devam ediyor. Türkiye'yi bir merkez olarak belirleyen Azerbaycanlı iş adamı ilaç sektöründe Türkiye'ye yaptığı yatırımlar ile dünyaya açılmayı hedefliyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki siyasi ve askeri dostluk iş hayatına da yansıyor. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı işadamı Türkiye'ye 35 milyon dolarlık yatırım ile ilaç firması kurdu. İlaç sektöründe faaliyet gösteren Helba İlaç firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Vafadar Hasanov Türkiye'de yaptığı yatırımlar ile dünyaya açılmayı hedefliyor. Türkiye'nin jeopolitik açıdan önemli bir merkez konumunda olduğuna vurgu yapan Hasanaov, yatırım için Türkiye'yi seçmesinde Türkiye'nin yatırımcılara kolaylık sağlamasının etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'ye geliş hikayesi ile ilgili konuşan Vafadar Hasanov, "Türkiye'ye 2007 yılında geldim. Türkiye'ye gelmeden önce Azerbaycan'da eczacılıkla ilgili sektörlerde faaliyet gösteriyordum. Azerbaycan'da faaliyet gösterirken Türki Cumhuriyetler ile iş yapmaya başladık. Daha sonra merkezi bir konumda olan Türkiye'ye yatırım yaparak işlerimizi geliştirip ihracat yapmak istedik. İlk olarak Mersin'de daha sonra da İstanbul'da iş yapmaya başladık. Türkiye lojistik açıdan merkezi bir konumda Azerbaycan ve Türkiye çok yakın ilişkiler içinde. Ekonomik ve siyasi alanda dostluğumuz ileri derecede. Türkiye'ye gelirken aynı ülkeden başka bir şehre geliyor gibi hissediyoruz" sözlerini ifade etti.

"Türkiye'de yıllık 5 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz"

İhracata katkı sağlamayı istediklerinden de söz eden Hasanov, "Pandemi döneminde üretim aşamasında ham madde gibi bazı sıkıntılarımız oldu. Bu sıkıntılar aşılamaz sıkıntılar değil. İstanbul'da fabrikamız da açılış aşamasında buradan üretime başlayıp ortalama yıllık 5 milyon dolar civarı ihracat yapmayı hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak Kafkasya'da Orta Asya'da ve Balkan ülkeleriyle çalışıyorduk. Türkiye üzerinden bütün dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye yabancı yatırımcılara kolaylık sağlıyor"

Türkiye'de yabancı yatırımcılara kolaylık sağladığından da bahseden Hasanov, "Türkiye'de devlet yabancı yatırımcılara oldukça destek oluyor. Kolaylıklar sağlıyor. Burada yatırım yaparken teşviklerden faydalanıyoruz. Yatırımlar için bankalardan kredi kullanabiliyoruz, zorluk çıkmıyor. Türkiye'de çok tecrübeli kadrolar var, yabancı yatırımcılara kolaylıklar sağlanıyor. Türkiye yatırımlar için uygun bir ülke. Asya ve Avrupa'nın arasında merkezi bir konumda. Türkiye ile ilişkilerimizin daha da gelişmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Avrupa Birliği gibi bizimde birlik halinde olmamız gerekiyor, benzeri bir modelle burada birlik olmayı temenni ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomiye de yansıyor
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomiye de yansıyor
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomiye de yansıyor

Azerbaycan, İhracat, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomiye de yansıyor - Son Dakika Ekonomi


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