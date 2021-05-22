Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden ortak askeri tatbikat - Son Dakika

- Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden ortak askeri tatbikat

BAKÜ - Azerbaycan'ın askeri eğitim sahasında Türk askerlerinin de katılımıyla ortak taktiksel tatbikat düzenlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasında 2021 yılı için belirlenen ortak askeri eylem planı kapsamında Azerbaycanlı ve Türk askerlerinin katılımıyla Azerbaycan'da taktiksel tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun askeri eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikatlarda iki ülke ordularının koordinasyonunu geliştirmek ve savaş kabiliyetlerini arttırmak, harekat birlik komutanlarının karar verme duyularının geliştirilmesi, inisiyatif alması ve yönetim becerilerini geliştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada gruplar halinde hareket eden askerlerin, düşman hedeflerinin savunma derinliklerine gizlice sızarak komuta karakollarını ve askeri tesislerin ele geçirilmesi görevini icra ettiği kaydedildi. Tatbikatta gizli operasyonların düzenlenmesi, sabotaj gruplarının etkisiz hale getirilmesi, düşman saldırılarının engellenmesi ve terörle mücadele operasyonlarının yürütülmesi gibi görevlerin de gerçekleştirildiği aktarıldı.