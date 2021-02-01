Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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Havan atışları öncesi hazırlıklar

Havan atışları Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları Kars'ta sürüyor

Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin "Kış Tatbikatı" hazırlıkları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile müşterek icra edilecek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nın hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Mehmetçiklerin hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdiği kaydedildi.