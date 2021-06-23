Türkiye ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'da ortak tatbikat - Son Dakika

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde TB2 Bayraktar SİHA'larının katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Nahçıvan Garnizon Birlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte özel bir tatbikat gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşmasına göre, 21-23 Haziran tarihlerinde Nahçıvan Garnizon Birlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte özel bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasif Talibov'un TB2 Bayraktar SİHA'ları hakkında bilgi aldıktan sonra Nahçıvan Garnizon Birlikleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte düzenlediği özel tatbikatı izlediği aktarıldı. Talibov, Türkiye'de insansız hava aracı sistemleri kursunu başarıyla tamamlayan subay ve teğmenlerle bir araya gelerek hatıra fotoğraf da çektirdiği bildirildi.

(Kamil Nadirli/İHA)