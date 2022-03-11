Türkiye ve Azerbaycan'dan öğrenciler İstiklal Marşı için ortak proje yürütüyor - Son Dakika

Türkiye ve Azerbaycan'dan okulların yer aldığı proje ile Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın ruhunun öğrenciler tarafından en iyi şekilde anlaşılması için farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kuruculuğunu Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Esma Çetinkaya ve Tekirdağ Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Tugay Özalp'in yaptığı, "eTwinning" platformunda paylaşılan " Mehmet Akif Ersoy'a Vefa: 10 Kıta 10 Şehir Projesi"ne Türkiye'den 9 lise ve Azerbaycan'dan lise dengi okuldan öğrenciler katılıyor.

Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında başlatılan projede Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de faaliyet yürütüyor.

Proje kapsamında öğrenciler İstiklal Marşı sesli kitabı, videosu ve "Bir marşa ihtiyacımız var" tiyatro etkinliği gerçekleştirdi. Ülkelerinde yaptıkları çalışmaları çevrim içi programlar ve sosyal medya üzerinden paylaşan öğrenciler, mayısta tamamlanacak projede "İstiklal Marşı Sözlüğü" kitabı hazırlayacak, farklı etkinliklere imza atacak.

Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Esma Çetinkaya, AA muhabirine, milli şair Ersoy'a vefa ve İstiklal Marşı'nın ruhunun öğrenciler tarafından en iyi şekilde anlaşılması için proje yürüttüklerini söyledi.

Projeye Türkiye ve Azerbaycan'dan öğrencilerin dahil olduğunu anlatan Çetinkaya şöyle devam etti:

"Azerbaycanlı ortaklarımızla çalışmayı çok istiyorduk. Bu projeyi yazdıktan sonra Azerbaycanlı ortaklarımız bize katıldı. Vefamızı nasıl gösterebiliriz dedik ve içi dolu şekilde güzel bir proje yazdık. Yazım aşaması da çok duygusal geçti. Bu kadar güzel bir şiiri, İstiklal Marşı'mızı en güzel şekilde nasıl anlatabiliriz diye üç aylık bir yazım aşaması geçirdik. Türkiye'de ve Azerbaycan'dan ortaklarımızın da katılmasıyla bu projeyi en güzel şekilde yürütüyoruz."

Öğrencilerin projeye aktif katıldığını vurgulayan Çetinkaya, "İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü için İstiklal Marşı sesli kitabı, videosu ve 'Bir marşa ihtiyacımız var.' tiyatro etkinliklerini ortaklaşa gerçekleştirdik. Şimdi de İstiklal Marşı Sözlüğü kitabını hazırlayacağız. Mayıs ayına kadar etkinliklerimizi tamamlayıp Avrupa ve ulusal kalite etiketlerine başvuracağız." ifadesini kullandı.