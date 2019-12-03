Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Azerbaycan elektronik imzaların karşılıklı tanınmasında hazırlıkları tamamladı
Son Dakika Güncel Türkiye ve Azerbaycan elektronik imzaların karşılıklı tanınmasında hazırlıkları tamamladı - Son Dakika

Türkiye ve Azerbaycan elektronik imzaların karşılıklı tanınmasında hazırlıkları tamamladı

7 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Azerbaycan ile Türkiye arasında elektronik imzaların tanınması konusunda gerekli hazırlıkların tamamlandığını, bundan sonra iki ülke arasındaki işlemlerin çok daha hızlı şekilde yapılacağını bildirdi.

Türkiye ve Azerbaycan elektronik imzaların karşılıklı tanınmasında hazırlıkları tamamladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Azerbaycan ile Türkiye arasında elektronik imzaların tanınması konusunda gerekli hazırlıkların tamamlandığını, bundan sonra iki ülke arasındaki işlemlerin çok daha hızlı şekilde yapılacağını bildirdi.

Turhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 25. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı'nın (BAKUTEL 2019) açılışına katıldı.

Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Jahromi ile fuarı gezen Turhan, yetkililerden bilgi aldı.

Bakanlar, Türksat, PTT, ve Türk Telekom gibi şirketlerin yer aldığı Türkiye standını da ziyaret etti.

"Mallar daha hızlı ve güvenli şekilde pazarlara ulaşmış olacak"

Bakan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'ın BAKUTEL ile dünyadaki iletişim alanında çalışan firmaları bir araya getirdiğini belirtti.

İletişim sektörünün hızlı gelişen bir alan olduğunu ifade eden Turhan, "İletişim sektöründeki gelişmeleri ıskalayan ülkeler, çok büyük kayıplarda olacaktır. Ülkemizin firmaları da bu tür fuarlarda kendi ürün ve hizmetlerini tanıtma imkanı bulunuyor." dedi.

Turhan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iletişim alanındaki ilişkilerin en üst düzeyde devam ettiğine dikkati çekerek, "Karşılıklı olarak elektronik imzaların tanınması konusunda gerekli hazırlıklar tamamlandı. Bundan sonra Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işlemlerin çok daha hızlı şekilde yapılma fırsatı sunulacak." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın, Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan Orta Kuşak demir yolu hattının önemli duraklarından biri olduğuna işaret eden Turhan, şunları söyledi:

"Orta Kuşak Hazar Denizi'nden geçer. Trenler deniz üzerinden geçerek yollarına Bakü ile devam ediyor. Dolayısıyla Azerbaycan, Orta Kuşak ülkelerinin kilit ülkelerinden biridir. Azerbaycan'la ilişkilerimiz, ortak çalışmalarımız çok önemlidir. 6 Kasım'da Çin'den kalkan tren, bu koridoru kullanarak Avrupa'ya ulaştı. Bundan sonra nakliyat hizmetleri, bu koridorun etrafında bulunan ülkelerin mallarını taşıma hizmeti görecektir. Mallar daha hızlı ve güvenli şekilde pazarlara ulaşmış olacak."

Bakan Turhan, Bakü temasları kapsamında İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Jahromi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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