Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanlarından güneş teknolojileri fabrikasına ziyaret - Son Dakika

Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanlarından güneş teknolojileri fabrikasına ziyaret

16.12.2020 15:31
Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanlarından güneş teknolojileri fabrikasına ziyaret, System.String[]

Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji iş birliği görüşmeleri için Ankara'da bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, ağustos ayında faaliyete geçen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji iş birliği görüşmeleri için Ankara'da bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, ağustos ayında faaliyete geçen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Ar-Ge dahil olmak üzere güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan güneş paneli üretim merkezi fabrikasını gezerek Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon PV yetkililerinden bilgi aldılar.

BAKAN DÖNMEZ: TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİSİNDE BÜYÜK ÇIĞIR AÇTI

Ziyareti değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir enerjiyi Türkiye'nin önündeki en büyük fırsat pencerelerinden biri olarak görüyoruz. Sadece enerji ihtiyacımızın karşılanması noktasında değil, aynı zamanda enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Yerli ve yabancı yatırımcının yenilenebilir enerjiye, özelde de güneş enerjisine yoğun bir ilgisi olduğunu belirterek Türkiye'nin bu alanda büyük ilerleme sağladığını söyleyen Bakan Dönmez,  "Çok değil 7-8 yıl öncesine kadar Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü yokken, bugün 7.500 MW'a yaklaşan bir güneş kurulu gücümüz var. Üstelik bunun büyük bir kısmının lisanssız üretim olması ve Türkiye'nin neredeyse her bölgesine yayılmış olması bu alana olan ilgiyi de gösteriyor. Kendi elektriğini üretmek isteyen fabrikalara, küçük ve orta ölçekteki işletmelere, hanelere, çiftçilerimize, kamu kurumlarına ve daha pek çok sektöre sağladığımız destek ve teşviklerle Türkiye güneş enerjisinde büyük bir çığır açtı. Bu alanda ciddi bir girişimcilik kültürü oluştu. YEKA'larla birlikte başlayan süreçte bütün gayretimiz yenilenebilir enerjide Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yapıyı kurarak Türkiye'yi enerji teknolojileri ihraç eden bir marka haline getirmek. Yaklaşık 4 ay önce Türkiye'nin ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikasını burada açtık. Fabrikamız ilk etapta 1.000 MW'lık Karapınar GES'in talebini karşılayacak. Ardından yurt içinden ve dış pazarlardan gelen taleplerin karşılanması için üretimini sürdürecek" diye konuştu.

BAKAN ŞAHBAZOV: BENZERSİZ BİR FABRİKA

Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ise, "Azerbaycan da dahil olmak üzere dünyada güneş paneli üretimi yapan birçok fabrika var. Ama bugün benzersiz olarak tarif edebileceğimiz Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret ettik. Onu benzersiz kılan da güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında entegre olarak toplaması. Bu entegre üretim merkezi Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimi açısından çok önemli bir rol üstlenecek. Bu faydalı bilgi alışverişi için Sayın Bakana ve Kalyon Holding'e teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

KALYONCU: YENİLENEBİLİR ENERJİ GELECEĞİMİZ İÇİN FIRSAT

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Sayın bakanlarımızın ziyareti bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Enerjide çok önemli role sahip iki ülkenin bakanlarına, kendilerini burada ağırlama ve fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz A'dan Z'ye yerli güneş paneli üretimini anlatma imkanı verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan ve Türkiye için daima 'bir millet, iki devlet' ifadesi kullanılır. Gerçekten her dönemde ve her alanda iki ülkenin sergilediği birlik ve beraberlik bu coğrafyanın iki halkı için de çok şey ifade ediyor. Bu ziyareti ve gerçekleşen bilgi paylaşımını bu alandaki büyük hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Enerjide çok hızlı bir dönüşüm var. Dünya hızla temiz enerji kaynaklarına yöneliyor. Biz de yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceği şekillendireceğine inanıyor ve bu yatırımları ülkelerimiz için fırsat olarak görüyoruz. Yalnızca enerjiyi değil bilgi ve teknolojiyi de yerli kaynaklarla üretmek, dönüşüme uyum sağlamak ve ülkemize kazandırmak açısından çok önemli bir başarı faktörü. Fabrikamızda kurduğumuz dev Ar-Ge merkezimiz 100'den fazla mühendis ve uzmanla bu amaca hizmet ediyor" dedi.


Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanlarından güneş teknolojileri fabrikasına ziyaret
Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanlarından güneş teknolojileri fabrikasına ziyaret
Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanlarından güneş teknolojileri fabrikasına ziyaret

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanlarından güneş teknolojileri fabrikasına ziyaret - Son Dakika


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