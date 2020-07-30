- Türkiye ve Azerbaycan, geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlara devam ediyor - Son Dakika

- Türkiye ve Azerbaycan, geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlara devam ediyor

BAKÜ - Türkiye ve Azerbaycan, geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının ilk aşamasını gerçekleştiriyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatların ilk aşamasında askeri birlikler tarafından savaş sırasında mevcut durum değerlendiriyor, görevler belirleniyor ve arazi koşulları araştırılıyor.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşmasına göre, yıllık plana uygun olarak Azerbaycan'da kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapılıyor. Ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Tatbikatlar 29 Temmuz-10 Ağustos arasında kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde düzenleniyor.