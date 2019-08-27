Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden ortak tatbikat
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Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden ortak tatbikat

1 saat önce

Azerbaycan ve Türk hava kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden ortak tatbikat, System.String[]

Azerbaycan ve Türk hava kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetleri, iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında "TurAz Kartalı 2019" tatbikatında bir araya gelecek.


Azerbaycan'da 2 Eylül'de başlayacak tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alacak.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinin icra edileceği, uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat, 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Azerbaycan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:52 Kaynak: AA
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