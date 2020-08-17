Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi dostluğu "Altın Tren"le anlatılacak - Son Dakika

Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi dostluğu "Altın Tren"le anlatılacak

Türkiye ve Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki dayanışmasına odaklanan "Altın Tren" filminin hazırlıklarına başlandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki dayanışmasına odaklanan "Altın Tren" filminin hazırlıklarına başlandı. Skala Yapım tarafından beyaz perdeye aktarılacak filmle, iki ülke arasındaki iş birliği hikayesinin gün yüzüne çıkarılması ve dostluğun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye - Azerbaycan ortaklığında yapılan filmin çekimlerine 2021 yılı Mart ayında başlanması planlanıyor. "Altın Tren", Mustafa Kemal Atatürk, Neriman Nerimanov ve Kazım Karabekir'in liderliğinde oluşturulan stratejiyle bir araya getirilen özel bir ekibi merkeze alıyor. Kurtuluş Savaşı'nın tüm şiddetiyle sürdüğü zor bir dönemde geçen hikaye, bu ekibin Azerbaycan'ın yaptığı yardımın Ankara'ya ulaştırılmasında görevlendirilmesini konu ediniyor. Filmin, 2022 yılı Nisan ayında vizyona girmesi hedefleniyor.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:57

Kaynak: AA

Son Dakika

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı

Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı

Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı

Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı

Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti

Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı yeniden gündemine aldı

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı

Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor