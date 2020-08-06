Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında helikopter ve zırhlı araçlarla operasyon yapıldı - BAKÜ - Son Dakika

Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında helikopter ve zırhlı araçlarla operasyon yapıldı - BAKÜ

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat kapsamında helikopter, tank ve zırhlı araçlarla temsili düşman hedeflerine operasyon düzenlendi.

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat kapsamında helikopter, tank ve zırhlı araçlarla temsili düşman hedeflerine operasyon düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, askerlerin helikopterlerle araziye indirildiği görülüyor. Tatbikat çerçevesinde tank ve zırhlı araçların da desteğinin alan askerler, temsili düşmanın mevzilerine operasyon yaptı. Senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi. Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli yürüttüğü temsili operasyonun başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:32

Kaynak: AA

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