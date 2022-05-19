Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadelede iş birliğini pekiştirecek - Son Dakika
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Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadelede iş birliğini pekiştirecek

19.05.2022 14:53

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Bakü'de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'la görüşmesinde iki ülkenin orman yangınlarıyla mücadelede iş birliğini pekiştirmesi hususunda mutabakat sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Bakü'de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'la görüşmesinde iki ülkenin orman yangınlarıyla mücadelede iş birliğini pekiştirmesi hususunda mutabakat sağlandı.

Bakan Kirişci, Azerbaycan temasları kapsamında Olağanüstü Haller Bakanlığını ziyaret etti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Haydarov, Kirişci'yi Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmasından dolayı kutladı, başarılar diledi.

Kirişci de göreve geldikten sonra ilk ziyaretini kardeş Azerbaycan'a yaptığını hatırlattı.

Orman yangınlarıyla mücadele hususunda fikir alışverişinde bulunan bakanlar, Türkiye ve Azerbaycan'ın bu hususta iş birliğini daha da pekiştirmesi ve iki bakanlık arasında bu konuda görüşmelerin sıkılaştırılması konusunda mutabakat sağladı.

Kirişci, şehitlikleri ziyaret etti

Bakan Kirişci, Azerbaycan temasları kapsamında şehitlikleri ziyaret etti

Kirişci önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Kirişci, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk koydu.

Kirişci, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı. Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Kirişci, şehitliğin anıt defterine yazdı.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kirişci, dost ve kardeş Azerbaycan'a tarım ve ormancılık alanında, su ürünleri konusunda, su konusunda destek olmayı kendilerine görev olarak addettiklerini belirtti.

Kirişci'ye ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik etti.

Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadelede iş birliğini pekiştirecek
Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadelede iş birliğini pekiştirecek
Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadelede iş birliğini pekiştirecek
Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadelede iş birliğini pekiştirecek

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Kaynak: AA

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