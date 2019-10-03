Türkiye ve Azerbaycan stratejik araştırma merkezleri arasında iş birliği protokolü

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi (AIR Center) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin çatı kuruluşu Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi) kuruluşunun dayanağı olan Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

AIR Center tarafından düzenlenen konferansa Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Kısmet Gözelov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, AIR Center Başkanı Ferid Şefiyev ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan stratejik araştırma merkezlerinden yetkili ve temsilcilerin de yer aldığı konferansta Türkiye'yi SAM Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral temsil etti.

Konferansta Türk Keneşi'nin kuruluş süreci, bugüne kadar elde edilen başarılar, kurumun daha güçlü hale gelmesi için yapılması gerekenler ve Nahçıvan Anlaşması'nın önemi üzerine konuşmalar yapıldı.

Etkinlik kapsamında SAM ve AIR Center arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole imzayı SAM Başkanı Ulutaş ve AIR Center Başkanı Şefiyev attı.

Ulutaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki kardeş ülkenin stratejik araştırma merkezleri arasında yeni iş birliği protokolünün imzalanmasının Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yılına denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

İki araştırma merkezi olarak Türk Keneşi'nin kurumsallaşması, gelişmesi ve amacına uygun faaliyetler göstermesi için akademik destek verdiklerini belirten Ulutaş, "Türk Keneşi'nin kurulmasına neden olan Nahçıvan Anlaşması çok önemli bir anlaşma. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde büyük adımlar atıldı. Orta Asya'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Özbekistan'ın da üye olması çok önemli bir adım. Macaristan'da Türk Keneşi'nin ofisi açıldı. Macar tarafının Türk Keneşi'yle çalışma konusunda önemli irade ortaya koyduğunu görüyoruz. Belki de tam üyeliğe gidecek yolda atılmış adımdır. On seneyi Türk Keneşi için başarılı bir dönem olarak değerlendirmek mümkün." dedi.