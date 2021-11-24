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Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

24.11.2021 18:42
Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bin Zayed huzurunda imzalanan anlaşmalar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında (işbirliğine yönelik) Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı."

(Hülya Keklik - Derya Yetim/İHA)

Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ve BAE arasında 10 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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