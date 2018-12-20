Türkiye ve Balkanlar'ın Dünü Bugünü Konulu Söyleşi

Trakya Üniversitesi öncülüğünde Türkiye ve Balkanlar konulu söyleşi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi öncülüğünde Türkiye ve Balkanlar konulu söyleşi düzenlendi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Balkan Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Cem Uzun'un girişimiyle söyleşi düzenlendi.



İstanbul'daki Türk KBB-BBC Derneği merkezindeki söyleşiye, Balkan KBB-BBC Birliği eski başkanlarından Prof. Dr. İbrahim Hızalan, Türk KBB-BBC Derneği eski başkanlarından Prof. Dr. Metin Önerci, Prof. Dr. Ferhan Öz, mevcut Başkan Prof. Dr. Özgür Yiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Adil Eryılmaz, Sayman Prof. Dr. Kadir Serkan Orhan, Balkan KBB-BBC Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Cem Uzun ve Yönetim Kurulu Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu katıldı.



Balkanlar hakkında bilgi alışverişinde bulunulan söyleşide, Türkiye-Balkanlar arasındaki ilişkilerinin dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu, yeni dönemde hayata geçirilecek projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin FIFA Sıralamasındaki Yeri Değişmedi

Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı

Meclis'te Onaylandı! KOSGEB 2019'da 2 Milyar 250 Milyon Lira Destek Verecek

Brezilyalı Futbolcu Jailson, İstiklal Marşı Okunurken Türk Bayrağına Döndü